Ponovo odložene američke sankcije NIS-u na mesec dana

Ministarstvo finansija Sjedinjenih Američkih Država (SAD) odložilo je, po šesti put, primenu sankcija Naftnoj industriji Srbije (NIS), ovog puta do 26. septembra.

Ministarka rudarstva i energetike Dubravka Đedović Handanović istakla je da će "NIS, i u otežanim okolnostima, nastaviti da obezbeđuje stabilno snabdevanje domaćeg tržišta naftom i naftnim derivatima". "Krajnji cilj je uklanjanje NIS-a sa liste sankcija Kancelarije za kontrolu strane imovine (OFAC) Ministarstva finansija SAD, što je proces koji ne zavisi od Srbije. Nadamo se da će nastavak razgovora na visokom nivou između SAD i Rusije doprineti napretku u vezi sa