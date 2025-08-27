Ministarstvo finansija SAD izdalo NIS-u novu posebnu licencu

Naftna industrija Srbije (NIS) saopštila je da je Ministarstvo finansija SAD izdalo novu posebnu licencu kojom je odložena puna primena sankcija prema NIS-u i kompaniji omogućeno nesmetano obavljanje operativnih aktivnosti najkasnije do 26. septembra ove godine.

Ovom licencom, koja je izdata 26. avgusta, kompaniji NIS se omogućava održavanje poslovanja, ugovora i drugih sporazuma koji uključuju NIS ili njegova operativna zavisna društva, kao i izvršenje svih transakcija sa NIS i njegovim operativnim zavisnim društvima, koje su usmerene na ispunjenje ugovora Dodaje se da se licencom omogućava otuđenje ili prenos ili omogućavanje otuđenja ili prenosa duga ili kapitala izdatih ili garantovanih od strane NIS-a ili operativnih