NIS: Spremni smo na nastavak dosledne saradnje radi skidanja sa liste sankcija SAD

Euronews pre 2 sata  |  Autor: Tanjug
NIS: Spremni smo na nastavak dosledne saradnje radi skidanja sa liste sankcija SAD
Naftnoj industriji Srbije (NIS) zahvalila je danas svim domaćim i stranim institucijama koje su podržale zahtev upućen Ministarstvu finansija Sjedinjenih američkih država da odloži primenu sankcija toj kompaniji i naglasila da je spremna na nastavak dosledne saradnje sa Ministarstvom finansija SAD povodom podnetog zahteva za uklanjanje kompanije sa SDN liste sankcija. U saopštenju NIS-a se navodi da je Ministarstvo finansija SAD izdalo novu posebnu licencu kojom se
