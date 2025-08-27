Povreda Tijane Bošković može da košta Srbiju?! Evo šta kaže Zoran Terzić! Modernizacija KK crvena zvezda: Klub predstavio najsavremenije promene!

Hot sport pre 14 minuta
Povreda Tijane Bošković može da košta Srbiju?! Evo šta kaže Zoran Terzić! Modernizacija KK crvena zvezda: Klub predstavio…

Srbija je meč protiv Japana odigrala bez Tijane Bošković, koja se povredila na meču sa Kamerunom.

Naime, najbolja odbojkašica Srbije pala je na desni zglob tokom doskoka iz rutinskog bloka u drugom setu pri rezultatu 13:13, pa je teren morala da napusti uz pomoć trenerskog tima. Tijana Bošković nije bila ni u protokolu za meč sa Japanom, a nakon završene utakmice i poraza, trener reprezentacije, Zoran Terzić dao je pojašnjenje o povredi kapitena. „Na sreću, nije u pitanju neka teža povreda. Tijana će vrlo brzo biti spremna za treninge, utakmice i sve ostalo“,
Otvori na hotsport.rs

Povezane vesti »

Srbija nemoćna bez Tijane

Srbija nemoćna bez Tijane

Sportski žurnal pre 59 minuta
Terzić o „odvratnoj“ utakmici: Nadam se da je samo loš dan

Terzić o „odvratnoj“ utakmici: Nadam se da je samo loš dan

Sport klub pre 34 minuta
Terzić: Odavno nisam gledao nekvalitetniju utakmicu

Terzić: Odavno nisam gledao nekvalitetniju utakmicu

Sportski žurnal pre 24 minuta
Opomena na vreme: Kako su odbojkašice Srbije bez Tijane Bošković izgubile od Japana na Svetskom prvenstvu?

Opomena na vreme: Kako su odbojkašice Srbije bez Tijane Bošković izgubile od Japana na Svetskom prvenstvu?

Večernje novosti pre 1 sat
Ima li razloga za brigu? Evo u kakvom je stanju Tijana Bošković i kada se vraća

Ima li razloga za brigu? Evo u kakvom je stanju Tijana Bošković i kada se vraća

Večernje novosti pre 54 minuta
Srbija ne može bez Tijane Bošković, kada će se vratiti na teren?

Srbija ne može bez Tijane Bošković, kada će se vratiti na teren?

Sportske.net pre 1 sat
Nove vesti o povredi Tijane Bošković: "Nije dobro, ali..."

Nove vesti o povredi Tijane Bošković: "Nije dobro, ali..."

Dnevnik pre 1 sat
Povezane vesti »

Ključne reči

OdbojkaCrvena ZvezdaJapanNikola Kalinić

Sport, najnovije vesti »

Najboljih 200 tinejdžera fudbalera: Jamal prvi, Maksimović 16, Zvezdin dvojac visoko rangiran

Najboljih 200 tinejdžera fudbalera: Jamal prvi, Maksimović 16, Zvezdin dvojac visoko rangiran

Danas pre 4 minuta
Evrobasket: Crna Gora izdržala poluvreme protiv Nemačke, Portugal napravio prvo iznenađenje

Evrobasket: Crna Gora izdržala poluvreme protiv Nemačke, Portugal napravio prvo iznenađenje

BBC News pre 9 minuta
Đoković i Svajda za treće kolo na Ju-Es openu

Đoković i Svajda za treće kolo na Ju-Es openu

RTS pre 14 minuta
Kraj dominacije milojevića: Pafos prekinuo neverovatan niz trenera Crvene zvezde u Evropi! Modernizacija KK Crvena zvezda…

Kraj dominacije milojevića: Pafos prekinuo neverovatan niz trenera Crvene zvezde u Evropi! Modernizacija KK Crvena zvezda: Klub predstavio najsavremenije promene!

Hot sport pre 14 minuta
Ostoja Mijailović: „Ne možemo biti i razvojni i trofejni klub“ modernizacija KK crvena zvezda: Klub predstavio najsavremenije…

Ostoja Mijailović: „Ne možemo biti i razvojni i trofejni klub“ modernizacija KK crvena zvezda: Klub predstavio najsavremenije promene!

Hot sport pre 14 minuta