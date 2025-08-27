Povreda Tijane Bošković može da košta Srbiju?! Evo šta kaže Zoran Terzić! Modernizacija KK crvena zvezda: Klub predstavio najsavremenije promene!

Srbija je meč protiv Japana odigrala bez Tijane Bošković, koja se povredila na meču sa Kamerunom.

Naime, najbolja odbojkašica Srbije pala je na desni zglob tokom doskoka iz rutinskog bloka u drugom setu pri rezultatu 13:13, pa je teren morala da napusti uz pomoć trenerskog tima. Tijana Bošković nije bila ni u protokolu za meč sa Japanom, a nakon završene utakmice i poraza, trener reprezentacije, Zoran Terzić dao je pojašnjenje o povredi kapitena. „Na sreću, nije u pitanju neka teža povreda. Tijana će vrlo brzo biti spremna za treninge, utakmice i sve ostalo“,