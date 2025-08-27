Ministar Mali o novim merama države: Veće zarade, a niže cene za veći standard građana! Pobeđujemo u onome u čemu nikad nismo pobeđivali - u ekonomiji

Prvi potpredsednik Vlade i ministar finansija Siniša Mali govorio je o novim merama države i drugim aktuelnim temama.

Ranije danas ministar Mali bio je u kupovini u jednom marketu gde je odabrao artikle iz 23 kategorije, čije će cene biti ograničene. Kako je to izgledalo pogledajte u našoj odvojenoj vesti klikom ovde. "Te mere ograničanje trgovačkih marži za cilj imaju sniženje cena za skoro 20.000 proizvoda podeljenih u 23 grupe", rekao je Mali na TV Prva. "Danas sam bio u Maksiju, evo imam račun, a 1. septembra ću opet isto uradili i kupiti iste artikle", najavio je ministar