Mali: Vlada u četvrtak donosi uredbu o ograničavanju trgovačkih marži

Ministar finansija Siniša Mali potvrdio je da će Vlada Srbije u četvrtak doneti uredbu o ograničavanju trgovačkih marži, saopštila je Privredna komora Srbije (PKS).

Mali je na drugom sastanku predstavnika 26 trgovinskih lanaca sa resornim ministrima povodom donošenja uredbe o ograničavanju trgovačkih marži, održanom u PKS, rekao da se od ponedeljka na rafovima maloprodajnih lanaca očekuje najmanje 3.000 proizvoda sa sniženim cenama, u 23 kategorije. U većim trgovinskim lancima će broj proizvoda sa sniženom cenom biti znatno veći, čak i do 20.000, naveo je Mali. Ministar unutrašnje i spoljne trgovine Jagoda Lazarević je ocenila