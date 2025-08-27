Ministar Mali o novim merama države: Veće zarade, a niže cene za veći standard građana! Pobeđujemo u onome u čemu nikad nismo pobeđivali - u ekonomiji

Ministar finansija Siniša Mali govorio je o aktuelnim temama i ograničenju trgovačkih marži koje stupa na snagu 1. septembra.

Prvi potpredsednik Vlade Srbije i ministar finansija, Siniša Mali, bio je gost Dnevnika na televiziji Prva od 18 časova. Kako bi građanima približio nove mere, ministar finansija je danas obišao jedan trgovinski lanac i izabrao proizvode iz 23 kategorije čije će cene biti regulisane, a tokom emisije Mali će objasniti kako će primena Uredbe o ograničavanju marži uticati na tržište i standard građana. Ministar je objasnio da će se mere sprovesti kako bi se snizile