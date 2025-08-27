Ministar Mali o novim merama države: Veće zarade, a niže cene za veći standard građana! Pobeđujemo u onome u čemu nikad nismo pobeđivali - u ekonomiji

Alo pre 4 sati
Ministar Mali o novim merama države: Veće zarade, a niže cene za veći standard građana! Pobeđujemo u onome u čemu nikad nismo…

Ministar finansija Siniša Mali govorio je o aktuelnim temama i ograničenju trgovačkih marži koje stupa na snagu 1. septembra.

Prvi potpredsednik Vlade Srbije i ministar finansija, Siniša Mali, bio je gost Dnevnika na televiziji Prva od 18 časova. Kako bi građanima približio nove mere, ministar finansija je danas obišao jedan trgovinski lanac i izabrao proizvode iz 23 kategorije čije će cene biti regulisane, a tokom emisije Mali će objasniti kako će primena Uredbe o ograničavanju marži uticati na tržište i standard građana. Ministar je objasnio da će se mere sprovesti kako bi se snizile
Otvori na alo.rs

Povezane vesti »

Siniša Mali o nižim cenama, većim platama i kreditnim olakšicama: "Prosečna zarada u decembru će biti preko 1.000 evra, idemo…

Siniša Mali o nižim cenama, većim platama i kreditnim olakšicama: "Prosečna zarada u decembru će biti preko 1.000 evra, idemo sa povećanjem penzija"

Blic pre 46 minuta
Mali: Snižene cene za više od 20.000 proizvoda; Prosečna zarada preko 1.000 evra VIDEO

Mali: Snižene cene za više od 20.000 proizvoda; Prosečna zarada preko 1.000 evra VIDEO

B92 pre 50 minuta
Ministar Mali o novim merama države: Veće zarade, a niže cene za veći standard građana! Pobeđujemo u onome u čemu nikad nismo…

Ministar Mali o novim merama države: Veće zarade, a niže cene za veći standard građana! Pobeđujemo u onome u čemu nikad nismo pobeđivali - u ekonomiji

Kurir pre 2 sata
Mali: Vlada u četvrtak donosi uredbu o ograničavanju trgovačkih marži

Mali: Vlada u četvrtak donosi uredbu o ograničavanju trgovačkih marži

N1 Info pre 5 sati
Poslednji sastanak ministara i trgovaca o maržama: Dogovor uoči usvajanja uredbe

Poslednji sastanak ministara i trgovaca o maržama: Dogovor uoči usvajanja uredbe

Nedeljnik pre 5 sati
Trgovci i ministri postigli dogovor na sastanku u PKS

Trgovci i ministri postigli dogovor na sastanku u PKS

Vesti online pre 5 sati
I do 20.000 proizvoda jeftinije! Sutra uredba o ograničavanju marži, od ponedeljka padaju cene

I do 20.000 proizvoda jeftinije! Sutra uredba o ograničavanju marži, od ponedeljka padaju cene

Blic pre 5 sati
Povezane vesti »

Ključne reči

Vlada SrbijeSiniša Mali

Ekonomija, najnovije vesti »

Ministar Mali: Ukoliko je povećanje minimalne zarade naglo, poslodavci ne mogu da ga ispoštuju

Ministar Mali: Ukoliko je povećanje minimalne zarade naglo, poslodavci ne mogu da ga ispoštuju

Danas pre 3 sata
PKS: Trgovci sa ministrom finansija i trgovine postigli dogovor o ograničavanju marži

PKS: Trgovci sa ministrom finansija i trgovine postigli dogovor o ograničavanju marži

Danas pre 4 sati
Siniša Mali o nižim cenama, većim platama i kreditnim olakšicama: "Prosečna zarada u decembru će biti preko 1.000 evra, idemo…

Siniša Mali o nižim cenama, većim platama i kreditnim olakšicama: "Prosečna zarada u decembru će biti preko 1.000 evra, idemo sa povećanjem penzija"

Blic pre 46 minuta
Tramp udvostručio carine na uvoz iz Indije

Tramp udvostručio carine na uvoz iz Indije

Radio 021 pre 15 minuta
Mali: Snižene cene za više od 20.000 proizvoda; Prosečna zarada preko 1.000 evra VIDEO

Mali: Snižene cene za više od 20.000 proizvoda; Prosečna zarada preko 1.000 evra VIDEO

B92 pre 50 minuta