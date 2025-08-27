Više od 120 profesora protiv izbacivanja studenata: Filozofski pred novim protestom

Više od 120 nastavnika i saradnika Filozofskog fakulteta u Novom Sadu potpisalo je do sada peticiju u znak osude izbacivanja studenata u blokadi iz fakultetske zgrade.

Oni su osudili što su dekan Milivoj Alanović, nekoliko nastavnika i zaposlenih u utorak iz fakultetske zgrade isterali studente u blokadi. Potpisnici peticije su ocenili da u “nasilničkoj atmosferi” nije moguće držati ispite. “Pozivamo poslovodstvo Filozofskog fakulteta da omogući profesorima koji su do sada dobro komunicirali sa studentima da zajedno pronađu adekvatno rešenje. Time želimo da pomognemo da se situacija reši na konstruktivan način, imajući u vidu