Vojna parada „Snaga jedinstva“ 20. septembra ispred Palate Srbija

Povodom obeležavanja Dana srpskog jedinstva, slobode i nacionalne zastave Ministarstvo odbrane i Vojska Srbije organizuju vojnu paradu pod nazivom - „Snaga jedinstva“, u subotu 20. septembra, na prostoru ispred Palate Srbija na Novom Beogradu, saopšteno je iz resornog ministarstva.

Planiran je defile ešelona pripadnika jedinica svih rodova i službi u Vojsci Srbije i kadeta Vojne akademije, jedinica na vozilima, plovnih objekata Rečne flotile kao i nalet vazduhoplova, precizira se u saopštenju. Programom je, kako se dodaje, predviđen egzercir Garde kao i prikaz dela sposobnosti jedinica Vojske Srbije. Osim novih i modernizovanih sredstava kojima se u prethodnom periodu opremila Vojska Srbije, biće predstavljena i sredstva iz razvoja domaće