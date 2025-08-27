Vojska Srbije najavljuje vojnu paradu “Snaga jedinstva” u Beogradu

Serbian News Media pre 1 sat
Vojska Srbije najavljuje vojnu paradu “Snaga jedinstva” u Beogradu

Ministarstvo odbrane i Vojska Srbije organizovaće vojnu paradu “Snaga jedinstva” u subotu, 20. septembra, povodom obeležavanja Dana srpskog jedinstva, slobode i nacionalne zastave.

Događaj će se održati ispred Palate Srbija na Novom Beogradu. Parada će obuhvatiti defile pripadnika svih rodova i službi Vojske Srbije, uključujući i kadete Vojne akademije. Publici će biti predstavljena vozila, plovni objekti Rečne flotile i vazduhoplovi, a planiran je i egzercir Garde. Osim pregleda opreme i sposobnosti Vojske, biće izložena i nova, modernizovana sredstva koja su nedavno uvedena u upotrebu, kao i proizvodi domaće odbrambene industrije.
