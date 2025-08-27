Vojna parada 20. septembra

Vesti online pre 9 minuta  |  Fonet (A. S.)
Vojna parada 20. septembra

Povodom obeležavanja Dana srpskog jedinstva, slobode i nacionalne zastave Ministarstvo odbrane i Vojska Srbije organizuju vojnu paradu pod nazivom – „Snaga jedinstva“, u subotu, 20. septembra, na prostoru ispred Palate Srbija na Novom Beogradu.

Kako je saopšteno iz Ministarstva odbrane, planiran je defile ešelona pripadnika jedinica svih rodova i službi u Vojsci Srbije i kadeta Vojne akademije, jedinica na vozilima, plovnih objekata Rečne flotile kao i nalet vazduhoplova. Programom je predviđen egzercir Garde kao i prikaz dela sposobnosti jedinica Vojske Srbije. Osim novih i modernizovanih sredstava kojima se u prethodnom periodu opremila Vojska Srbije, biće predstavljena i sredstva iz razvoja domaće
