Oprez – najavljene visoke temperature

Republički hidrometeorološki zavod za područje Srbije, u četvrtak 28.8.2025. i petak 29.08.2025. godine upozorio je na visoku temperaturu, sunčano i jako toplo vreme sa maksimalnim temperaturama u četvrtak 32 S do 37 C, a u petak u većini mesta od 35 do 39 C.

Za četvrtak 28.8.2025. godine, narandžasto upozorenje izdato je za područje Zapadne Srbije, Šumadije, Jugozapadne Srbije i Beograda a u ostalim delovima zemlje, proglašen je žuti meteoalarm sa temperaturom oko 32C. Za petak 29.8.2025. godine, na snazi je crveni meteoalarm za područje Šumadije, Pomoravlja i Jugoistočne Srbije dok je u ostalim delovima zemlje, proglašen narandžasti meteoalarm, sa temperaturom oko 35C. U danima vikenda 30. i 31.08.2025. godine, prema