Oprez – najavljene visoke temperature

RTK
Republički hidrometeorološki zavod za područje Srbije, u četvrtak 28.8.2025. i petak 29.08.2025. godine upozorio je na visoku temperaturu, sunčano i jako toplo vreme sa maksimalnim temperaturama u četvrtak 32 S do 37 C, a u petak u većini mesta od 35 do 39 C.

Za četvrtak 28.8.2025. godine, narandžasto upozorenje izdato je za područje Zapadne Srbije, Šumadije, Jugozapadne Srbije i Beograda a u ostalim delovima zemlje, proglašen je žuti meteoalarm sa temperaturom oko 32C. Za petak 29.8.2025. godine, na snazi je crveni meteoalarm za područje Šumadije, Pomoravlja i Jugoistočne Srbije dok je u ostalim delovima zemlje, proglašen narandžasti meteoalarm, sa temperaturom oko 35C. U danima vikenda 30. i 31.08.2025. godine, prema
(Mape) lovac na superćelije otkriva gde stižu nepogode: Beograd moguća meta, evo gde će još pasti puno kiše

Vreme sutra: Sunčano i veoma toplo, temperatura do 36 stepeni

(Mape) lovac na superćelije otkriva gde stižu nepogode: Pašće puno kiše ovog dana, Beograd moguća meta, evo gde će još da pljušti

Prvo nam stiže vetar olujne jačine, a onda pljuskovi sa grmljavinom Zna se tačan dan i gde će prvo da udari nevreme

Ovi delovi Srbije biće prvi na udaru nevremena: Evo kada stiže glavna promena, prete grmljavinske oluje i grad

Novo upozorenje RHMZ-a: Povratak ekstremnih vrućina

Vremenska prognoza 28. avgust 2025.

Beogradski je najpoznatiji, ali u Srbiji postoje još 2 aerodroma za komercijalne letove, na jednom je parking besplatan: Evo svih detalja

Nikola (35) nestao dok je plivao: Srbin pronađen mrtav u San Francisku, supruga očajna: "Nikada ne mislite da će vam se ovako nešto desiti"

Sunčani dani pred olujni vikend! Oglasio se RHMZ, evo šta nas čeka do kraja nedelje: Temperatura do 40 stepeni, pa pljuskovi sa grmljavinom

Zvuči uznemirujuće, ali je važno: Šta zapravo znači dvostruki „ding!" u avionu?

Protest ispred Pete beogradske gimnazije: Profesori optužuju direktorku za pritiske i otkaze

