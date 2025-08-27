I danas protest ispred Filozofskog fakulteta u Novom Sadu; dekan Alanović: Predložio sam dijalog da bismo rešili problem

RTS pre 12 minuta
I danas protest ispred Filozofskog fakulteta u Novom Sadu; dekan Alanović: Predložio sam dijalog da bismo rešili problem

Studenti u blokadi i građani koji ih podržavaju ponovo su se okupili ispred zgrade Filozofskog fakulteta u Novom Sadu. Iz zgrade je izašao kordon policije, javlja dopisnik RTS-a. Dekan Milivoj Alanović izjavio je ranije danas da je još u zgradi fakulteta i da je ušao kako bi obezbedio uslove za održavanje ispitnog roka jer je to neophodno za opstanak te visokoobrazovne ustanove. Rekao je i da je studentima u blokadi predložio dijalog kako bi se našlo rešenje za trenutnu situaciju.

Ispred zgrade Filozofskog fakulteta u Novom Sadu i danas se održava protest, nakon što su juče studenti koji su blokirali ovu visokoškolsku ustanovu devet meseci, morali da izađu iz nje, kada je dekan Milivoj Alanović ušao sa još nekoliko profesora i promenio bravu na ulazu. Nešto pre 15 časova, za kada je najavljen protest, iz zgrade Filozofskog fakulteta izašao je kordon policije u opremi za razbijanje demonstracija, koji obezbeđuje zgradu. U blizini fakulteta
