Kompanija NIS o odlaganju primene američkih sankcija: Nova posebna licenca na još mesec dana

Sputnik pre 2 sata
Kompanija NIS o odlaganju primene američkih sankcija: Nova posebna licenca na još mesec dana

Naftna industrija Srbije je saopštila da je Ministarstvo finansija SAD izdalo 26. avgusta novu posebnu licencu kojom se kompaniji NIS omogućava nesmetano obavljanje operativnih aktivnosti najkasnije do 26. septembra.

Kako se navodi u saopštenju NIS-a, ovom licencom kompaniji se omogućava održavanje poslovanja, ugovora i drugih sporazuma koji uključuju NIS ili njegova operativna zavisna društva i izvršenje svih transakcija sa NIS-om i njegovim operativnim zavisnim društvima, koje su usmerene na ispunjenje ugovora. Dodaje se da je NIS-u omogućeno i otuđenje ili prenos, ili omogućavanje otuđenja ili prenosa duga ili kapitala izdatih ili garantovanih od strane NIS-a ili
