"Moja majka će da mu ode na kućnu adresu" Skandal oko Ane i Raleta ne prestaje, on objavio prepisku, Ana besna

Pevačica Ana Nikolić prošle sedmice je prijavila policiji svog dečka, kompozitora Gorana Ratkovića Raleta, za nasilje, a haos između njih i dalje traje.

Nakon što je sinoć objavila stravičan snimak u kojem plače i obraća se Raletu i dalje ne jenjava skandal koji je zabrinuo sve njene fanove. Ana je sad prokomentarisala to što je Rale objavio prepisku sa njenom majkom, u kojoj ona navodno kaže da je trebalo više da je tuče. - Bednik ide i priča šta mu je moja majka rekla! Reći će njemu moja majka kad mu sada ode na kućnu adresu! - istakla je pevačica besno. Ana je istakla da je razlog sukoba sa Raletom "lažna