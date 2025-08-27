Trampove carine stupile na snagu

Trampove carine stupile na snagu

Odluka predsednika Sjedinjenih Američkih Država Donalda Trampa o udvostručavanju tarifa na indijski izvoz na čak 50 odsto stupila je na snagu danas.

Nova kaznena tarifa od dodatnih 25 odsto uvedena je kao odgovor na indijsku kupovinu ruske nafte, nadovezujući se na prethodnu carinu od 25 odsto. Najpogođenije kategorije proizvoda su tekstil, drago kamenje, nakit, obuća, sportska oprema, nameštaj i hemikalije – sa ukupnim carinama koje spadaju među najviše u američkoj trgovinskoj politici, uporedive s onima za Brazil i Kinu, prenosi Rojters. To je odlučeno nakon pet neuspešnih rundi pregovora.
