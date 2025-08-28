BBC vesti na srpskom

Jedan od najsmrtonosnijih ruskih udara na Kijev od početka rata

Najmanje 18 mrtvih, među njima četvoro dece, kažu ukrajinski zvaničnici. Oštećene mnoge zgrade, među njima i one u kojima su kancelarije delegacije EU i Britanskog saveta.

ruski napad na kijev, spasioci nose velikog plišanog medveda
Reuters

Najmanje 18 ljudi je poginulo u Kijevu, među kojima i četvoro dece u jednom od najsmrtonosnijih ruskih udara na Kijev od početka rata, kažu ukrajinski zvaničnici.

Poginula su deca uzrasta od dve do 17 godina, prema službama u ukrajinskom glavnom gradu.

Gradonačelnik Kijeva Vitalij Kličko rekao je da je više od 40 ljudi ranjeno u velikom napadu dronom i raketama u noći između 27. i 28. avgusta.

Kremlj je izabrao „balističke rakete umesto pregovaračkog stola", napisao je ukrajinski predsednik Vladimir Zelenski na mreži Iks i ponovio da je potrebno uvesti „nove, stroge sankcije" Rusiji.

U napadu su oštećene i kancelarije delegacije Evropske unije (EU) i Britanskog saveta u ukrajinskoj prestonici.

„Dve rakete su pale 50 metara od zgrade EU delegacije u roku od 20 sekundi", napisala je Ursula fon der Lajen, šefica Evropske komisije, u komentaru na mrežama.

Premijer Velike Britanije, Kir Starmer, optužio je ruskog predsednika Vladimira Putina da „sabotira nade u mir“, dok je šefica spoljne politike EU Kaja Kalas rekla da su Rusi „pokazali da žele eskalaciju i da se rugaju mirovnim naporima".

U sredu je više od 100.000 domaćinstava u Ukrajini ostalo bez struje posle ruskog napada na energetsku infrastrukturu.

Šef kijevske vojne administracije Timur Tkačenko rekao je da su Rusi u noćnom napadu na Kijev koristilinekoliko vrsta oružja: iranski dronovi Šahedi, balističke i krstareće rakete, i moćna raketa Kinžal.

Pogoci su zabeleženi na više od 20 lokacija u Kijevu i okolini.

Pogođene su i oštećene stambene zgrade, među kojima i 25-spratnica, kao i poslovni objekti i mnogi automobili.

„Ukupno će broj oštećenih objekata u Kijevu ponovo dostići stotine, pogođen je i tržni centar u centru grada", napisao je Tkačenko.

U jednom naselju, kako su izvestile kijevske vlasti, čitav deo petospratne stambene zgrade je uništen direktnim pogotkom.

Vlasti kažu da su ljudi ostali zarobljeni ispod ruševina.

Dopisnik BBC-ja koji je otišao na lice mesta video je bar četiri tela.

POGLEDAJTE FOTOGRAFIJE

deca sede umotana u ćebe posle ruskog napada na Kijev
Reuters
Deca sede na ulici umotana u ćebad posle ruskog napada na Kijev
mesto napada u Kijevu
BBC
ruski napad na Kijev, ćena sa dvoje dece hoda među ruševinama posle ruskog napada na Kijev
Reuters
ruski napad na kijev, oštećena zgrada u kijevu, pogođena zgrada u kijevu
REUTERS/Thomas Peter
ruski napad na kijev, oštećena zgrada u kijevu
REUTERS/Valentyn Ogirenko
ruski napad na kijev, ljudi stoje na ulici posle ruskog napada na kijev
Reuters
ruski napad na Kijev, uništeni automobili u kijevu
Reuters
ruski napad na Kijev
BBC
napoad na kijev, žena uplakana posle ruskog napada na kijev, iza je pogođena zgrada
Reuters

(BBC News, 08.28.2025)

