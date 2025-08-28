Jedan od najsmrtonosnijih ruskih udara na Kijev od početka rata
Najmanje 18 mrtvih, među njima četvoro dece, kažu ukrajinski zvaničnici. Oštećene mnoge zgrade, među njima i one u kojima su kancelarije delegacije EU i Britanskog saveta.
Najmanje 18 ljudi je poginulo u Kijevu, među kojima i četvoro dece u jednom od najsmrtonosnijih ruskih udara na Kijev od početka rata, kažu ukrajinski zvaničnici.
Poginula su deca uzrasta od dve do 17 godina, prema službama u ukrajinskom glavnom gradu.
Gradonačelnik Kijeva Vitalij Kličko rekao je da je više od 40 ljudi ranjeno u velikom napadu dronom i raketama u noći između 27. i 28. avgusta.
Kremlj je izabrao „balističke rakete umesto pregovaračkog stola", napisao je ukrajinski predsednik Vladimir Zelenski na mreži Iks i ponovio da je potrebno uvesti „nove, stroge sankcije" Rusiji.
U napadu su oštećene i kancelarije delegacije Evropske unije (EU) i Britanskog saveta u ukrajinskoj prestonici.
„Dve rakete su pale 50 metara od zgrade EU delegacije u roku od 20 sekundi", napisala je Ursula fon der Lajen, šefica Evropske komisije, u komentaru na mrežama.
Premijer Velike Britanije, Kir Starmer, optužio je ruskog predsednika Vladimira Putina da „sabotira nade u mir“, dok je šefica spoljne politike EU Kaja Kalas rekla da su Rusi „pokazali da žele eskalaciju i da se rugaju mirovnim naporima".
U sredu je više od 100.000 domaćinstava u Ukrajini ostalo bez struje posle ruskog napada na energetsku infrastrukturu.
Šef kijevske vojne administracije Timur Tkačenko rekao je da su Rusi u noćnom napadu na Kijev koristilinekoliko vrsta oružja: iranski dronovi Šahedi, balističke i krstareće rakete, i moćna raketa Kinžal.
Pogoci su zabeleženi na više od 20 lokacija u Kijevu i okolini.
Pogođene su i oštećene stambene zgrade, među kojima i 25-spratnica, kao i poslovni objekti i mnogi automobili.
„Ukupno će broj oštećenih objekata u Kijevu ponovo dostići stotine, pogođen je i tržni centar u centru grada", napisao je Tkačenko.
U jednom naselju, kako su izvestile kijevske vlasti, čitav deo petospratne stambene zgrade je uništen direktnim pogotkom.
Vlasti kažu da su ljudi ostali zarobljeni ispod ruševina.
Dopisnik BBC-ja koji je otišao na lice mesta video je bar četiri tela.
