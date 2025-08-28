Guteres osudio masovni ruski napad na Kijev i pozvao na prekid vatre

RTV pre 42 minuta  |  Tanjug
NJUJORK - Generalni sekretar UN Antonio Guteres osudio je danas rusko granatiranje Kijeva i drugih gradova u Ukrajini tokom protekle noći i pozvao na hitan i bezuslovni prekid vatre, saopštio je portparol generalnog sekretara Stefan Dižarik.

"Generalni sekretar osuđuje noćne raketne i napade bespilotnim letelicama Ruske Federacije na ukrajinske gradove, u kojima je poginulo i povređeno mnogo civila, uključujući decu", rekao je portparol, prenosi Ukrinform. Kako je naveo, u napadima su oštećene diplomatske misije i kancelarije u Kijevu. "Napadi na civile i civilnu infrastrukturu krše međunarodno humanitarno pravo, neprihvatljivi su i moraju odmah da prestanu", istakao je Dižarik. Guteres je naglasio
