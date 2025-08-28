BBC vesti na srpskom

Veliki ruski napad na Kijev: Najmanje osam mrtvih, više od 40 ranjenih

Među mrtvima i ranjenima ima i dece, kažu ukrajinski zvaničnici. Oštećene mnoge zgrade.

BBC News pre 34 minuta
mesto napada u Kijevu
BBC

Najmanje osam ljudi je poginulo u Kijevu, među kojima i dete, posle masivnog ruskog bombardovanja u noći između 27. i 28. avgusta, kažu ukrajinski zvaničnici.

Gradonačelnik Kijeva Vitalij Kličko rekao je da je više od 40 ljudi ranjeno u velikom napadu dronom i raketama.

Kremlj je izabrao „balističke rakete umesto pregovaračkog stola", napisao je ukrajinski predsednik Vladimir Zelenski na mreži Iks i ponovio da je potrebno uvesti „nove, stroge sankcije" Rusiji.

U sredu je više od 100.000 domaćinstava u Ukrajini ostalo bez struje posle ruskog napada na energetsku infrastrukturu.

ruski napad na Kijev
BBC

„Poginula je 14-godišnja devojčica, a među ranjenima je najmanje petoro dece, uzrasta od sedam do 17 godina", šef kijevske vojne administracije Timur Tkačenko na aplikaciji Telegram.

Prema Tkačenku, u ruskom noćnom napadu na Kijev korišćeno je nekoliko vrsta oružja: iranski dronovi Šahedi, balističke i krstareće rakete, i moćna raketa Kinžal.

Pogoci su zabeleženi na više od 20 lokacija u Kijevu i okolini.

Pogođene su i oštećene stambene zgrade, među kojima i 25-spratnica, kao i poslovni objekti i mnogi automobili.

„Ukupno će broj oštećenih objekata u Kijevu ponovo dostići stotine, pogođen je i tržni centar u centru grada", napisao je Tkačenko.

U jednom naselju, kako su izvestile kijevske vlasti, čitav deo petospratne stambene zgrade je uništen direktnim pogotkom.

Vlasti kažu da su ljudi ostali zarobljeni ispod ruševina.

Dopisnik BBC-ja koji je otišao na lice mesta video je bar četiri tela.

BBC na srpskom je od sada i na Jutjubu, pratite nas OVDE.

Pratite nas na Fejsbuku, Tviteru, Instagramu, Jutjubu i Vajberu. Ako imate predlog teme za nas, javite se na bbcnasrpskom@bbc.co.uk

(BBC News, 08.28.2025)

BBC News
Vojna parada u Kini: Dolaze Putin, Kim Džong Un...

Vojna parada u Kini: Dolaze Putin, Kim Džong Un...

BBC News pre 59 minuta
Život sa medvedima lenjivcima koji kidaju lice i plaše tigrove

Život sa medvedima lenjivcima koji kidaju lice i plaše tigrove

BBC News pre 2 sata
Raspored i rezultati utakmica na Evrobasketu 2025.

Raspored i rezultati utakmica na Evrobasketu 2025.

BBC News pre 2 sata
Evrobasket: Srbija ubedljiva na otvaranju, neočekivana drama u Finskoj

Evrobasket: Srbija ubedljiva na otvaranju, neočekivana drama u Finskoj

BBC News pre 10 sati
Evrobasket, Grupa A: Ko čeka Srbiju u prvoj fazi

Evrobasket, Grupa A: Ko čeka Srbiju u prvoj fazi

BBC News pre 20 sati
BBC News

Povezane vesti »

„Rusija bira ubijanje umesto da okonča rat, vreme za nove sankcije“: Zelenski nakon noćašnjeg napada na Kijev

„Rusija bira ubijanje umesto da okonča rat, vreme za nove sankcije“: Zelenski nakon noćašnjeg napada na Kijev

Danas pre 19 minuta
Veliki ruski napad na Kijev: Najmanje osam mrtvih, više od 40 ranjenih

Veliki ruski napad na Kijev: Najmanje osam mrtvih, više od 40 ranjenih

NIN pre 29 minuta
Veliki ruski napad na Kijev: Najmanje osam mrtvih, više od 40 ranjenih

Veliki ruski napad na Kijev: Najmanje osam mrtvih, više od 40 ranjenih

Južne vesti pre 29 minuta
Veliki ruski napad na Kijev: Najmanje osam mrtvih, više od 40 ranjenih

Veliki ruski napad na Kijev: Najmanje osam mrtvih, više od 40 ranjenih

Danas pre 29 minuta
Veliki ruski napad na Kijev: Najmanje osam mrtvih, više od 40 ranjenih

Veliki ruski napad na Kijev: Najmanje osam mrtvih, više od 40 ranjenih

Radio 021 pre 34 minuta
(Video) Paklena noć u Ukrajini Četvoro mrtvih, među njima dvoje dece u razornom ruskom napadu srušene zgrade, desetine…

(Video) Paklena noć u Ukrajini Četvoro mrtvih, među njima dvoje dece u razornom ruskom napadu srušene zgrade, desetine povređenih

Dnevnik pre 34 minuta
Ruske snage gađale Kijev: Rakete pogodile stambene zgrade

Ruske snage gađale Kijev: Rakete pogodile stambene zgrade

Danas pre 39 minuta
Povezane vesti »

Ključne reči

Vitalij KličkoKijevVladimir Zelenski

Svet, najnovije vesti »

Sijarto: Evropski političari su najžešći protivnici mira u Ukrajini

Sijarto: Evropski političari su najžešći protivnici mira u Ukrajini

RTV pre 29 minuta
Veliki ruski napad na Kijev: Najmanje osam mrtvih, više od 40 ranjenih

Veliki ruski napad na Kijev: Najmanje osam mrtvih, više od 40 ranjenih

BBC News pre 34 minuta
UKRAJINSKA KRIZA: Napad na Kijev –10 stradalo, 48 povređenih; Rusija: Oboreno više od 100 dronova tokom noći

UKRAJINSKA KRIZA: Napad na Kijev –10 stradalo, 48 povređenih; Rusija: Oboreno više od 100 dronova tokom noći

RTV pre 24 minuta
„Rusija bira ubijanje umesto da okonča rat, vreme za nove sankcije“: Zelenski nakon noćašnjeg napada na Kijev

„Rusija bira ubijanje umesto da okonča rat, vreme za nove sankcije“: Zelenski nakon noćašnjeg napada na Kijev

Danas pre 19 minuta
VIDEO Predsednik Argentine i njegova sestra gađani kamenjem i flašama zbog korupcije

VIDEO Predsednik Argentine i njegova sestra gađani kamenjem i flašama zbog korupcije

Nova pre 9 minuta