Zelenski: U napadu na Kijev 14 osoba poginulo, među njima troje dece

Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski izjavio je da novi bilans žrtava masovnog ruskog napada na Kijev iznosi 14, uključujući troje dece, i osudio "užasan i namerni masakr civila".

"Rusi ne gledaju da okončaju rat, već samo da pokrenu nove udare", naveo je Zelenski na društvenoj mreži X.

On je dodao da su "tokom noći u Kijevu oštećene desetine zgrada - stambene zgrade, administrativni centri, civilne kompanije.

Rusija je ispalila 598 dronova i 31 balističku i krstareću raketu na Ukrajinu tokom noći, saopštilo je ukrajinsko ratno vazduhoplovstvo.

Zgrada misije Evropske unije (EU) u Kijevu oštećena je "namernim" ruskim udarom, izjavio je predsednik Evropskog saveta Antonio Kosta, ističući da se EU "ne da zastrašiti".

(Beta, 28.08.2025)