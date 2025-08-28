Ekološki ustanak: Miler svesno saučestvuje u isušivanju preostalih izvora slobode govora u Srbiji

Beta pre 58 minuta

Ekološki ustanak je danas ocenio da nov direktor Junajted grupe Sten Miler "svesno saučestvuje u isušivanju poslednjih preostalih izvora slobode govora" u Srbiji.

"Moguće da her Miler nije član Srpske napredne stranke (treba proveriti), ali nakon razgovora s bratom Lučićem nesumnjivo je to i postao. Nažalost, gospodin Miler svesno saučestvuje u isušivanju poslednjih preostalih izvora slobode govora u zemlji u kojoj se sloboda plaća glavom. Treba da vas je sramota gospodine Miler, jer je u zemlji iz koje dolazite nezamislivo to što radite u Srbiji!", naveo je poslanik Ekološkog ustanka Aleksandar Jovanović Ćuta.

Izvršni direktor Junajted grupe Sten Miler rekao je nedavno direktoru državne kompanije Telekom Srbija Vladimiru Lučiću da razume da je predsednik Srbije Aleksandar Vučić uznemiren, ali da mu je potrebno vreme da rasparča srpski ogranak kompanije Junajted medija koji upravlja televizijama N1 i Nova S, čuje se na snimku njihovog telefonskog razgovora koji je danas objavljen.

Na snimku razgovora od pre nekoliko nedelja, koji su objavili Mreža za istraživanje kriminala i korupcije (KRIK) i Projekat za istraživanje o organizovanom kriminalu i korupciji (OCCRP), čuje se i da Miler kaže Lučiću da ne može da smesta smeni izvršnu direktorku Junajted medije u Srbiji Aleksandru Subotić, pod čijom upravom rade N1, Nova S, Danas i Radar.

"Ne mogu da otpustim Aleksandru danas, kako smo razgovarali. Moram da kompaniju (Junajted medija) u Srbiji učinim veoma malom, ako razumeš šta ti govorim. Da je rasparčam. Za to je potrebno vreme i mislim da se tu razumemo. Moramo da dopremo do banaka, da bismo brzo delali. Razumem da te je predsednik zvao i da je veoma uznemiren, to razumem, ali moram da nađem vreme da to uradim brzo", kazao je Miler, direktor kompanije čiji je Junajted medija deo.

