Ekološki ustanak: Miler svesno saučestvuje u isušivanju preostalih izvora slobode govora u Srbiji

Radio sto plus pre 1 sat
Ekološki ustanak: Miler svesno saučestvuje u isušivanju preostalih izvora slobode govora u Srbiji

Ekološki ustanak je danas ocenio da nov direktor Junajted grupe Sten Miler “svesno saučestvuje u isušivanju poslednjih preostalih izvora slobode govora” u Srbiji. “Moguće da her Miler nije član Srpske napredne stranke (treba proveriti), ali nakon razgovora s bratom Lučićem nesumnjivo je to i postao.

Nažalost, gospodin Miler svesno saučestvuje u isušivanju poslednjih preostalih izvora slobode govora u zemlji u kojoj se sloboda plaća glavom. Treba da vas je sramota gospodine Miler, jer je u zemlji iz koje dolazite nezamislivo to što radite u Srbiji!”, naveo je poslanik Ekološkog ustanka Aleksandar Jovanović Ćuta. Izvršni direktor Junajted grupe Sten Miler rekao je nedavno direktoru državne kompanije Telekom Srbija Vladimiru Lučiću da razume da je predsednik
Otvori na radiostoplus.com

Povezane vesti »

Igor Božić: Advokat Telekoma je pretio novinarki N1 otkazom nakon što je prišla Mileru

Igor Božić: Advokat Telekoma je pretio novinarki N1 otkazom nakon što je prišla Mileru

Cenzolovka pre 1 sat
Dan uživo: Poslednja medijska bitka

Dan uživo: Poslednja medijska bitka

N1 Info pre 2 sata
Ekološki ustanak: Miler svesno saučestvuje u isušivanju preostalih izvora slobode govora u Srbiji

Ekološki ustanak: Miler svesno saučestvuje u isušivanju preostalih izvora slobode govora u Srbiji

Beta pre 2 sata
Tri menadžera i šef obezbeđenja: Ko je sve bio u „Bristolu“ kad je novinarki N1 zabranjeno da postavi pitanje Stenu Mileru…

Tri menadžera i šef obezbeđenja: Ko je sve bio u „Bristolu“ kad je novinarki N1 zabranjeno da postavi pitanje Stenu Mileru

Nova pre 2 sata
Transkript celog razgovora direktora Junajted grupe i Telekoma: „Moram tu kompaniju da učinim veoma malom u Srbiji“

Transkript celog razgovora direktora Junajted grupe i Telekoma: „Moram tu kompaniju da učinim veoma malom u Srbiji“

Nedeljnik pre 3 sata
Lučić: Subotić oštetila United Group i Telekom za milijune eura, Vučić nikada nije tražio ničiju zamjenu

Lučić: Subotić oštetila United Group i Telekom za milijune eura, Vučić nikada nije tražio ničiju zamjenu

SEEbiz pre 3 sata
Aleksandar Jovanović Ćuta: Kako je Miler postao Ćaci

Aleksandar Jovanović Ćuta: Kako je Miler postao Ćaci

N1 Info pre 4 sati
Povezane vesti »

Ključne reči

TelekomSrpska napredna strankaAleksandar Jovanović Ćuta

Društvo, najnovije vesti »

Podrška studentima Filozofskog i iz Beograda: „Ko ne stiže u Novi Sad neka filozofira u kraju“

Podrška studentima Filozofskog i iz Beograda: „Ko ne stiže u Novi Sad neka filozofira u kraju“

Danas pre 5 minuta
Zborovi iz više gradova okupili se u Aranđelovcu „da pošalju poruku jedinstva i zajedništva“

Zborovi iz više gradova okupili se u Aranđelovcu „da pošalju poruku jedinstva i zajedništva“

Danas pre 30 minuta
Kleut: Tri puta tokom dana profesori pokušali da uđu na Filozofski fakultet, dekan da podnese ostavku

Kleut: Tri puta tokom dana profesori pokušali da uđu na Filozofski fakultet, dekan da podnese ostavku

Danas pre 10 minuta
NUNS osudio pretnje redakciji Južnih vesti

NUNS osudio pretnje redakciji Južnih vesti

Danas pre 1 sat
Određeno zadržvanje do 48 sati vozaču autobusa GSP-a zbog današnje saobraćajne nesreće u Zemunu

Određeno zadržvanje do 48 sati vozaču autobusa GSP-a zbog današnje saobraćajne nesreće u Zemunu

Danas pre 1 sat