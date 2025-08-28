Ekološki ustanak: Miler svesno saučestvuje u isušivanju preostalih izvora slobode govora u Srbiji

Ekološki ustanak je danas ocenio da nov direktor Junajted grupe Sten Miler “svesno saučestvuje u isušivanju poslednjih preostalih izvora slobode govora” u Srbiji. “Moguće da her Miler nije član Srpske napredne stranke (treba proveriti), ali nakon razgovora s bratom Lučićem nesumnjivo je to i postao.

Nažalost, gospodin Miler svesno saučestvuje u isušivanju poslednjih preostalih izvora slobode govora u zemlji u kojoj se sloboda plaća glavom. Treba da vas je sramota gospodine Miler, jer je u zemlji iz koje dolazite nezamislivo to što radite u Srbiji!”, naveo je poslanik Ekološkog ustanka Aleksandar Jovanović Ćuta. Izvršni direktor Junajted grupe Sten Miler rekao je nedavno direktoru državne kompanije Telekom Srbija Vladimiru Lučiću da razume da je predsednik