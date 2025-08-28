Razgovor Milera i Lučića: Znam da je Vučić uznemiren, ali ne mogu odmah da rasparčam Junajted mediju

Beta pre 28 minuta

Izvršni direktor Junajted grupe Sten Miler rekao je nedavno direktoru državne kompanije Telekom Srbija Vladimiru Lučiću da razume da je predsednik Srbije Aleksandar Vučić uznemiren, ali da mu je potrebno vreme da rasparča srpski ogranak kompanije Junajted medija, koji upravlja televizijama N1 i Nova S, čuje se na snimku njihovog telefonskog razgovora koji je danas objavljen.

Na snimku razgovora od pre nekoliko nedelja, koji su objavili Mreža za istraživanje kriminala i korupcije (KRIK) i Projekat za istraživanje o organizovanom kriminalu i korupciji (OCCRP), čuje se i da Miler kaže Lučiću da ne može momentalno da smeni izvršnu direktorku Junajted medije u Srbiji Aleksandru Subotić, pod čijom upravom rade N1, Nova S, Danas i Radar.

"Ne mogu da otpustim Aleksandru danas, kako smo razgovarali. Moram da kompaniju (Junajted medija) u Srbiji učinim veoma malom, ako razumeš šta ti govorim. Da je rasparčam. Za to je potrebno vreme i mislim da se tu razumemo. Moramo da dopremo do banaka, da bismo brzo delali. Razumem da te je predsednik zvao i da je veoma uznemiren, to razumem, ali moram da nađem vreme da to uradim brzo", kazao je Miler, direktor kompanije čiji je Junajted medija deo.

Miler, koga je većinski vlasnik Junajted grupe - britanski investicioni fond Bi-Si Partners, sredinom juna imenovao za izvršnog direktora posle smenjivanja Viktorije Boklag sa te pozicije i Dragana Šolaka sa mesta predsednika Savetodavnog odbora, kazao je i da "obeća ono što ispuni" jer je "čovek od reči".

"Problem je što se stvari dešavaju prebrzo na mnogo načina, uključujući stvari u Srbiji, a tamo imam manje uticaja od onoga što smo pričali kada smo se sreli u Beogradu (početkom avgusta)", rekao je Miler Lučiću.

Na snimku se čuje kako Lučić kaže Mileru da je Vučić već razgovarao o smenjivanju Aleksandre Subotić sa čovekom koji je u korporativnoj hijerarhiji iznad njega - sa predsednikom Bi-Si Partnersa Nikosom Statopulosom (Stathopoulos).

"Predsednik Vučić je zamolio Nikosa da smeni samo Aleksandru Subotić, ne i direktore N1 i Nove, jer je bio svestan da je sada teško promeniti direktora N1, bez reorganizacije", kazao je Mileru Lučić, Vučićev blizak saradnik.

Miler mu je odgovorio da mu je Statopulos prijatelj i da ga dugo poznaje.

"Nikos je moj prijatelj. Poznajem ga dugo. Ali na kraju dana, ja vodim je..nu kompaniju. I volim Nikosa. On mi je veoma drag. Dobar prijatelj. Poznajem mu porodicu. Ali, s druge strane, moram da završim stvari. I završiću ih što je pre moguće, Vlado", rekao je Miler Lučiću.

Miler je tokom razgovora takođe uveravao Lučića da mu je lojalan.

"Znaš kada smo se rukovali? Kada sam te upoznao prvog dana, postali smo prijatelji. Ne moraš da provedeš 100 godina s nekim da bi postao prijatelj. Verujem ti 100 posto", kazao je Miler Lučiću.

Uz smenjivanje Aleksandre Subotić, što je bila centralna tema telefonskog razgovora, Miler i Lučić su se dotakli i portala za internet kupovinu Šopster (Shoppster), koji je u vlasništvu Junajted grupe, a koji Telekom očigledno namerava da kupi.

"Još nešto moram da te zamolim. O akviziciji Šopstera i drugih stvari o kojima smo razgovarali. Toliko sam zauzet. Možeš li to da odložiš za nedelju dana", pitao je Miler Lučića, koji mu je odgovorio da je "spremio svoj tim".

Miler je zatim rekao da će doći u Srbiju i da će "završiti to", a da će zatim ići "na lep ručak u klubu, kao i prošli put".

Miler je ove nedelje ponovo došao u Beograd. Reporteri televizija N1 i Nova S sinoć su zadržani u beogradskom hotelu Bristol, u kojem je Miler boravio, nakon što su pokušali da dobiju njegov komentar na jučerašnju vest novinarske mreže OCCRP o njegovim dogovorima sa Lučićem.

Nakon jučerašnjih tvrdnji OCCRP da su Miler i Lučić dogovarali kako da oslabe Junajted mediju i televizije N1 i Nova S, nekoliko provladinih medija u Beogradu intenzivno se bavilo tom temom, tvrdeći da je izveštavanje te mreže lažno.

Međutim, audio snimak koji je danas objavljen potvrđuje da su Miler i Lučić razgovarali o smeni Aleksandre Subotić, i to ne samo tada telefonom, nego i na ranijem sastanku u Beogradu početkom avgusta.

Subotić je godinama branila uređivačku nezavisnost medijskih kuća kojima upravlja Junajted medija, uprkos političkim pritiscima, koji su pojačani tokom prethodnih devet meseci, obeleženih antivladinim protestima.

Spekulacije da srpska vlast radi na gušenju nezavisnosti televizija N1 i Nova S počele su u februaru, kada je Junajted grupa dogovorila prodaju firme SBB kompaniji Etisalat Pe-Pe-Ef Telekom grupa, kao i prodaju svih prava na sportske prenose Telekomu Srbija. Te spekulacije je dodatno podgrejala Vučićeva izjava iz februara da će u novembru biti otpuštanja u Junajted mediji.

(Beta, 28.08.2025)