Mup: Uhapšene dve osobe, osumnjičene za napad na policajce ispred Filozofskog fakulteta u Novom Sadu

Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova u Novom Sadu uhapsili su M. K. (30) iz Loznice i P. R. (33) iz Vrbasa, zbog postojanja osnova sumnje da su učinili krivično delo napad na službeno lice u vršenju službene dužnosti.

Kako se sumnja, oni su, sinoć, na neprijavljenom javnom okupljanju ispred Filozofskog fakulteta, nasrnuli na policijske službenike i više puta ih udarili, saopštio je MUP. P. R. je, u jednom trenutku, oteo štit policijskom službeniku, a to je, takođe, pokušavao da učini i M. K. Njima je određeno zadržavanje u trajanju do 48 sati i oni će, uz krivičnu prijavu, biti privedeni osnovnom javnom tužiocu u Novom Sadu. Policijska uprava u Novom Sadu nastavlja rad na