Bačulova sumnjiče za napad na službeno lice i da je predvodnik napada na policiju: Oglasio se MUP o privođenju u Novom Sadu

Nova pre 44 minuta  |  Autor: Jovana Aleksić
Bačulova sumnjiče za napad na službeno lice i da je predvodnik napada na policiju: Oglasio se MUP o privođenju u Novom Sadu
Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova u Novom Sadu uhapsili su Mišu Bačulova (43) iz ovog grada, zbog postojanja osnova sumnje da je učinio krivično delo napada službeno lice u vršenju službene dužnosti, saopšteno je danas. „Sumnja se da je, sinoć, na neprijavljenom javnom okupljanju ispred Filozofskog fakulteta, on predvodio napad na policijske službenike i da je fizički nasrtao na njih, gurao ih i udarao po štitovima, pokušavajući da probije kordon i uđe u
