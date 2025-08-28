Student Filozofskog priveden u autobusu, jedna osoba na protestu pogođena pirotehnikom u glavu

Student Filozofskog priveden u autobusu, jedna osoba na protestu pogođena pirotehnikom u glavu

Studenti u blokadi Filozofskog fakulteta objavili su da je njihov kolega sinoć uveče uhapšen u autobusu.

"Prema navodima policije, vode ga u PU kralja Petra. Za dalje korake javljamo čim saznamo gde je i zašto je uhapšen", naveli su studenti na Instagramu. Građani, studenti i policija u punoj opremi za razbijanje demonstracija sukobili su se sinoć ispred Filozofskog fakulteta. Studenti su od dekana Milovoja Alanovića tražili da ih pusti u zgradu, što je on odbio. Potom je policija počela da postiskuje okupljene, a korišćen je i biber sprej. Tom prilikom je povređeno
