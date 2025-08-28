Od danas vozačku dozvolu možete zameniti bez čekanja na šalteru: Evo šta je sve potrebno i koje korake treba da pratite

Umesto papirne dokumentacije i čekanja u redovima, građanima će već postojeća elektronska usluga Zamene vozačke dozvole od danas biti dostupna kao unapređena verzija, saopštili su iz Kancelarija za informacione tehnologije i elektronsku upravu.

Kako je istakao dr Mihailo Jovanović, direktor Kancelarije za IT i eUpravu ova usluga građanima omogućava da brže, lakše i jednostavnije podnesu zahtev za zamenu vozačke ili probne vozačke dozvole, bez odlaska na šalter. - Elektronska usluga Zamena vozačke dozvole omogućava građanima da, kada dođe vreme za zamenu vozačke dozvole, ne moraju da idu ni na jedan šalter. Zahtev mogu podneti preko portala eUprava, obaviti elektronsko plaćanje i dobiti novu vozačku