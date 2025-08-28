Od danas vozačku dozvolu možete zameniti bez čekanja na šalteru: Evo šta je sve potrebno i koje korake treba da pratite

Blic pre 1 sat
Od danas vozačku dozvolu možete zameniti bez čekanja na šalteru: Evo šta je sve potrebno i koje korake treba da pratite

Umesto papirne dokumentacije i čekanja u redovima, građanima će već postojeća elektronska usluga Zamene vozačke dozvole od danas biti dostupna kao unapređena verzija, saopštili su iz Kancelarija za informacione tehnologije i elektronsku upravu.

Kako je istakao dr Mihailo Jovanović, direktor Kancelarije za IT i eUpravu ova usluga građanima omogućava da brže, lakše i jednostavnije podnesu zahtev za zamenu vozačke ili probne vozačke dozvole, bez odlaska na šalter. - Elektronska usluga Zamena vozačke dozvole omogućava građanima da, kada dođe vreme za zamenu vozačke dozvole, ne moraju da idu ni na jedan šalter. Zahtev mogu podneti preko portala eUprava, obaviti elektronsko plaćanje i dobiti novu vozačku
Otvori na blic.rs

Povezane vesti »

Zamena vozačke dozvole od sada i na portalu eUprava

Zamena vozačke dozvole od sada i na portalu eUprava

Ist media pre 1 sat
Onlajn zamena vozačke dozvole

Onlajn zamena vozačke dozvole

Vesti online pre 55 minuta
Zamena vozačke dozvole na portalu eUprava

Zamena vozačke dozvole na portalu eUprava

Jugmedia pre 2 sata
Od danas vozačku dozvolu možete zameniti bez čekanja na šalteru: Evo šta je sve potrebno i koje korake treba da pratite

Od danas vozačku dozvolu možete zameniti bez čekanja na šalteru: Evo šta je sve potrebno i koje korake treba da pratite

Blic pre 1 sat
Zamena vozačke dozvole sada može i od kuće

Zamena vozačke dozvole sada može i od kuće

Kamatica pre 1 sat
Zamena vozačke dozvole od sada i na portalu eUprava

Zamena vozačke dozvole od sada i na portalu eUprava

Ekapija pre 3 sata
Od danas zamena vozačke dozvole preko eUprave

Od danas zamena vozačke dozvole preko eUprave

Stav.life pre 3 sata
Povezane vesti »

Društvo, najnovije vesti »

Novinarka KRIK-a: Snimci Lučića i Milera autentični, to je ključni dokaz kako Vučić utiče na tržište medija u Srbiji

Novinarka KRIK-a: Snimci Lučića i Milera autentični, to je ključni dokaz kako Vučić utiče na tržište medija u Srbiji

N1 Info pre 10 minuta
Vuk napao dete u selu kod Štrpca

Vuk napao dete u selu kod Štrpca

N1 Info pre 10 minuta
SSP osudio "sramni i opasni" dogovor Vučića s novim rukovodstvom United Grupe

SSP osudio "sramni i opasni" dogovor Vučića s novim rukovodstvom United Grupe

N1 Info pre 10 minuta
Igor Simić (Srpska lista): Glasanjem u Skupštini Kosova se krši ustavni poredak i prava Srba

Igor Simić (Srpska lista): Glasanjem u Skupštini Kosova se krši ustavni poredak i prava Srba

Beta pre 1 minut
Vlada proglasila elementarnu nepogodu u šest gradova i 13 opština Srbije zbog požara i suše

Vlada proglasila elementarnu nepogodu u šest gradova i 13 opština Srbije zbog požara i suše

Blic pre 0 minuta