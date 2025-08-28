Zamena vozačke bez odlaska na šalter - stiže na vašu kućnu adresu

Nova usluga omogućava građanima da brže, lakše i jednostavnije podnesu zahtev za zamenu vozačke ili probne vozačke dozvole, bez potrebe da odlaze na šalter.

Na Portalu eUprava od danas je omogućena unapređena elektronska usluga Zamena vozačke dozvole svim registrovanim korisnicima Portala, tj. eGrađanima, saopštila je Kancelarija za informacione tehnologije i elektronsku upravu. Ova usluga omogućava građanima da brže, lakše i jednostavnije podnesu zahtev za zamenu vozačke ili probne vozačke dozvole, bez potrebe za odlaskom na šalter. "Elektronska usluga – Zamena vozačke dozvole omogućava građanima da, kada dođe vreme