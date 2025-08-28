Zamena vozačke bez odlaska na šalter - stiže na vašu kućnu adresu

B92 pre 4 sati
Zamena vozačke bez odlaska na šalter - stiže na vašu kućnu adresu

Nova usluga omogućava građanima da brže, lakše i jednostavnije podnesu zahtev za zamenu vozačke ili probne vozačke dozvole, bez potrebe da odlaze na šalter.

Na Portalu eUprava od danas je omogućena unapređena elektronska usluga Zamena vozačke dozvole svim registrovanim korisnicima Portala, tj. eGrađanima, saopštila je Kancelarija za informacione tehnologije i elektronsku upravu. Ova usluga omogućava građanima da brže, lakše i jednostavnije podnesu zahtev za zamenu vozačke ili probne vozačke dozvole, bez potrebe za odlaskom na šalter. "Elektronska usluga – Zamena vozačke dozvole omogućava građanima da, kada dođe vreme
Otvori na b92.net

Povezane vesti »

Evo kako da brže, lakše i jednostavnije podnesete zahtev za zamenu vozačke dozvole

Evo kako da brže, lakše i jednostavnije podnesete zahtev za zamenu vozačke dozvole

Zrenjaninski pre 5 sati
Zamena vozačke dozvole od sada i na portalu eUprava

Zamena vozačke dozvole od sada i na portalu eUprava

Ist media pre 7 sati
Onlajn zamena vozačke dozvole

Onlajn zamena vozačke dozvole

Vesti online pre 7 sati
Zamena vozačke dozvole na portalu eUprava

Zamena vozačke dozvole na portalu eUprava

Jugmedia pre 8 sati
Od danas vozačku dozvolu možete zameniti bez čekanja na šalteru: Evo šta je sve potrebno i koje korake treba da pratite

Od danas vozačku dozvolu možete zameniti bez čekanja na šalteru: Evo šta je sve potrebno i koje korake treba da pratite

Blic pre 7 sati
Od danas vozačku dozvolu možete zameniti bez čekanja na šalteru: Evo šta je sve potrebno i koje korake treba da pratite

Od danas vozačku dozvolu možete zameniti bez čekanja na šalteru: Evo šta je sve potrebno i koje korake treba da pratite

Blic pre 7 sati
Zamena vozačke dozvole sada može i od kuće

Zamena vozačke dozvole sada može i od kuće

Kamatica pre 7 sati
Povezane vesti »

Društvo, najnovije vesti »

Određeno zadržvanje do 48 sati vozaču autobusa GSP-a zbog današnje saobraćajne nesreće u Zemunu

Određeno zadržvanje do 48 sati vozaču autobusa GSP-a zbog današnje saobraćajne nesreće u Zemunu

Danas pre 13 minuta
Loto 5+ rezultati: Koji brojevi su izvučeni u 69. kolu?

Loto 5+ rezultati: Koji brojevi su izvučeni u 69. kolu?

Danas pre 8 minuta
Najlepše svetske atrakcije koje možete posetiti potpuno besplatno

Najlepše svetske atrakcije koje možete posetiti potpuno besplatno

Danas pre 8 minuta
Francuska i Bosna i Hercegovina ubedljivi na startu Evrobasketa

Francuska i Bosna i Hercegovina ubedljivi na startu Evrobasketa

Danas pre 13 minuta
„Dobro jutro, Kolumbo!“: Reakcije na izjavu Danice Grujičić da se nada da će SNS pasti

„Dobro jutro, Kolumbo!“: Reakcije na izjavu Danice Grujičić da se nada da će SNS pasti

Danas pre 43 minuta