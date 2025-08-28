Zamena vozačke dozvole na portalu eUprava

Na portalu eUprava je od danas omogućena unapređena elektronska usluga Zamena vozačke dozvole svim registrovanim korisnicima Portala, odnosno eGrađanima, saopštila je Kancelarija za IT i eUpravu.

Ta usluga omogućava građanima da brže, lakše i jednostavnije podnesu zahtev za zamenu vozačke ili probne vozačke dozvole, bez potrebe za odlaskom na šalter. Zahtev je moguće podneti preko Portala eUprava, obaviti elektronsko plaćanje, a novu vozačka dozvola se dobija na kućnu adresu. „Ova unapređena elektronska usluga pruža mogućnost podnošenja zahteva bez odlaska u policijsku stanicu i to u slučaju isteka važenja dozvole, promene imena ili prebivališta, kao i ako