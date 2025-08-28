Oglasio se MUP o sukobima ispred Filozofskog fakulteta u Novom Sadu: "Gađali su kamenicama, jajima i koristi pirotehniku"

Učesnici neprijavljenog javnog okupljanja ispred Filozofskog fakulteta u Novom Sadu pokušali su, večeras, nasilno da uđu u prostorije fakulteta koji, posle jučerašnjeg poziva dekana, obezbeđuju pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova.

U 22:20 časova, oglušavajući se na više prethodno izdatih upozorenja od strane policije, oko 300 građana pokušalo je nasilno da uđe na glavni ulaz Filozofskog fakulteta i tom prilikom nasrnuli na postavljeni kordon Interventne jedinice policije. Pripadnici IJP su upotrebom sredstava prinude i potiskivanjem odbili napad i okupljene udaljili od ulaza. Prilikom napada na policijske službenike, od strane okupljenih je korišćena fizička snaga, kamenice, jaja,