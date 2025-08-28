Sijarto: Uskoro nastavak isporuka nafte u Mađarsku preko naftovoda "Družba"

Blic pre 45 minuta
Sijarto: Uskoro nastavak isporuka nafte u Mađarsku preko naftovoda "Družba"

Isporuke nafte Mađarskoj preko naftovoda "Družba", koje su bile prekinute nakon raketnog napada Ukrajine na rusku energetsku infrastrukturu, mogu se nastaviti u četvrtak uz smanjene količine, izjavio je danas mađarski ministar spoljnih poslova Peter Sijarto.

- Zamenik ministra energetike Rusije Pavel Sorokin me je obavestio da je nakon intenzivnog rada pronađeno privremeno rešenje, tako da isporuke nafte Mađarskoj mogu početi sutra sa manjim količinama - napisao je Sijarto na društvenoj mreži X. Šef mađarske diplomatije je potvrdio da su zasada komercijalne naftne rezerve Mađarske dovoljne i nema potrebe za korišćenjem strateških rezervi. - Pozivamo Ukrajinu da prestane sa napadima na naftovod ka Mađarskoj i
UkrajinaNaftovodRusijaMađarskanafta

