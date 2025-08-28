(Video) Konačno otkriveno ko je minirao Severni tok: Nemački istražioci identifikovali svih 7 diverzanata, evo kako je umešan Zelenski, pronađeni ključni dokazi

Blic pre 2 sata
(Video) Konačno otkriveno ko je minirao Severni tok: Nemački istražioci identifikovali svih 7 diverzanata, evo kako je umešan…

Nemački istražitelji su skoro u potpunosti rasvetlili sabotažu gasovoda Severni tok iz septembra 2022. godine. Nakon skoro tri godine istrage, identifikovano je svih sedam članova tima koji je izvršio napad, a za njima su raspisane međunarodne poternice.

Spektakularan proboj dogodio se prošle nedelje u Italiji, gde su karabinjeri uhapsili 49-godišnjeg Ukrajinca Sergej K. dok je bio na odmoru sa porodicom. Kada su mu stavili lisice, podigao je desnu ruku i pokazao znak „trozupca“, ukrajinski nacionalni simbol. Istražitelji sumnjaju da je on rukovodio celom operacijom. Kako piše Di Cajt, ključni dokazi pronađeni su na jedrilici Andromeda, sa koje je akcija izvršena. Na brodu su otkriveni tragovi eksploziva identični
Otvori na blic.rs

Povezane vesti »

Nemačka: navodno identifikovani saboteri iz Ukrajine koji su oštetili „Severni tok”

Nemačka: navodno identifikovani saboteri iz Ukrajine koji su oštetili „Severni tok”

Politika pre 6 sati
Sabotaža Severnog toka: Di Cajt otkriva ko su osumnjičeni Ukrajinci

Sabotaža Severnog toka: Di Cajt otkriva ko su osumnjičeni Ukrajinci

Danas pre 9 sati
Povezane vesti »

Ključne reči

Italija

Svet, najnovije vesti »

UKRAJINSKA KRIZA: Kremlj: Bezbednosne garancije među najvažnijim temama; razmatra se italijanski predlog o garancijama za…

UKRAJINSKA KRIZA: Kremlj: Bezbednosne garancije među najvažnijim temama; razmatra se italijanski predlog o garancijama za Ukrajinu

RTV pre 21 minuta
"Dignite ih: U vazduh!" Ovo je jedina linija odbrane Evrope pred haos: Ako ovo propadne, juriš niko neće moći da zaustavi

"Dignite ih: U vazduh!" Ovo je jedina linija odbrane Evrope pred haos: Ako ovo propadne, juriš niko neće moći da zaustavi

Blic pre 31 minuta
Uznemirujući snimak: Krokodil odvukao čoveka u smrt, rođaci gledali užas! Nestao pod vodom pre nego što su uspeli da ga uhvate…

Uznemirujući snimak: Krokodil odvukao čoveka u smrt, rođaci gledali užas! Nestao pod vodom pre nego što su uspeli da ga uhvate

Kurir pre 1 minut
Da li je južnokorejski predsednik zahvaljujući poniznosti "preživeo" Trampa

Da li je južnokorejski predsednik zahvaljujući poniznosti "preživeo" Trampa

RTS pre 31 minuta
Kremlj: Bezbednosne garancije među najvažnijim temama; razmatra se italijanski predlog o garancijama za Ukrajinu

Kremlj: Bezbednosne garancije među najvažnijim temama; razmatra se italijanski predlog o garancijama za Ukrajinu

RTS pre 31 minuta