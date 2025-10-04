''Krenuli su da truju naš narod'' Hegset objavio snimak uništenja broda kod Venecuele (video)

Prethodni mesec SAD su uništile najmanje tri broda povezana s trgovinom drogama

Sjedinjene Američke Države izvele su smrtonosni udar na brod za krijumčarenje narkotika u međunarodnim vodama blizu obale Venecuele. Tom prilikom ubijena su četvorica narko-terorista, potvrdio je američki ministar odbrane Pit Hegset. Earlier this morning, on President Trump's orders, I directed a lethal, kinetic strike on a narco-trafficking vessel affiliated with Designated Terrorist Organizations in the USSOUTHCOM area of responsibility. Four male