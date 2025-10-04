Bela kuća povukla nominaciju za ambasadora u Srbiji, Brnović krivi birokrate

GettyImages Mark Brnović (u sredini) na bejzbol utakmici u Finiksu, 2022.

Srbija na novog ambasadora Sjedinjenih Američkih Država čeka od januara 2025, a kako stvari stoje, najvišeg diplomatskog predstavnika Vašingtona još neće biti u Beogradu. Bela kuća i predsednik Donald Tramp povukli su nominaciju Marka Brnovića, republikanca iz Arizone za ambasadora u Srbiji, piše u odluci objavljenoj na sajtu Komiteta za spoljne poslove američkog Senata. Do objavljivanja ovog teksta, BBC na srpskom nije dobio odgovor Stejt departmenta o razlozima