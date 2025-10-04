Saznajemo: Ovo je pravi razlog zbog kojeg je Tramp povukao kandidaturu Marka Brnovića za ambasadora u Srbiji!

Telegraf pre 41 minuta  |  Telegraf.rs
Vest da Mark Brnović, Amerikanac srpskog porekla i bivši Državni tužilac Arizone, ipak neće biti ambasador SAD u Srbiji, pošto je povučena njegova kandidatura za ovu funkciju, odjeknula je, kako u javnosti, tako i u diplomatskim krugovima, pošto je njegovo imenovanje bilo već "gotova stvar".

Podsetimo, američki predsednik Donald Tramp nominovao je krajem marta Brnovića na tu funkciju, a mesec dana kasnije na sajtu Kongresa objavljeno je da je Komitet za spoljne poslove Senata zvanično primio nominaciju na potvrđivanje. Brnović se oglasio povodom povlačenja nominacije, i rekao da je "postalo jasno da birokrate duboke države ne žele da bilo ko sa političkim, etičkim i verskim bekgraundom poput mog obavlja ambasadorsku dužnost u Srbiji". Izvor Telegrafa
