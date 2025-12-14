Uhapšeno pet muškaraca u Donjoj Bavarskoj zbog sumnje da su planirali napad na božićnu pijacu

Pet muškaraca uhapšeno je u Donjoj Bavarskoj u Nemačkoj zbog sumnje da su planirali napad vozilom na božićnu pijacu.

Među uhapšenima su tri Marokanca, jedan Egipćanin i jedan Sirijac, prenosi Bild. Istraga je u toku, a prema pisanju medija, dojava strane obaveštajne agencije sprečila je vozilo da namerno uđe u božićni market u Donjoj Bavarskoj. Muškarci su uhapšeni u okviru opsežnih bezbednosnih mera, a sumnja se da su planirali napad na jednu od božićnih pijaca, iako se još uvek ne zna tačno na koju. Detalji o planiranim napadima nisu potpuno razjašnjeni. Iako nije otkriven