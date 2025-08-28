Sabotaža Severnog toka: Di Cajt otkriva ko su osumnjičeni Ukrajinci

Nemački istražitelji su verovatno identifikovali sve sabotere koji su digli u vazduh gasovode Severni tok i Severni tok 2 2022. godine, objavio je danas Di Cajt, na osnovu podataka koje su njegovi novinari sakupili sa novinarima lista Zidojče cajtung i televizije ARD.

Kako navodi Di Cajt, izdate su poternice za šest ukrajinskih državljana, dok je sedmi osumnjičeni preminuo u decembru prošle godine na istoku Ukrajine tokom vojnih operacija, prenosi Tass. Prema podacima Saveznog tužilaštva Nemačke, diverzantsku grupu činili su skiper, koordinator, stručnjak za eksplozive i četiri ronioca, koji su na mesto zločina u Baltičkom moru stigli iz Rostoka na jedrilici „Andromeda“. Prvi osumnjičeni ronilac koga su identifikovali nemački