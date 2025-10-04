Strašna oluja parališe irsku: Letovi otkazani, škole zatvorene: Vetrovi dostizali brzinu od oko 148 kilometara na sat

Oluja Ejmi usmrtila je jednu osobu u Irskoj, a izazvala je i značajne nestanke struje, otkazivanja letova, zatvaranja škola i lokalizovane poplave.

Muškarac u četrdesetim godinama povređen je tokom incidenta povezanog sa olujnim vetrovima u okrugu Donegal na severoistoku zemlje i od posledica je preminuo, saopštila je policija. Irska meteorološka služba, Met Eireann, izvestila je da su vetrovi dostizali brzinu od oko 148 kilometara na sat, te da je zapadna obala zemlje bila posebno izložena udarima. Irska elektroenergetska kompanija ESB saopštila je da je oko 184.000 domaćinstava, farmi i firmi ostalo bez