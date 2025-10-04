Strašna oluja parališe irsku: Letovi otkazani, škole zatvorene: Vetrovi dostizali brzinu od oko 148 kilometara na sat

Blic pre 6 sati
Strašna oluja parališe irsku: Letovi otkazani, škole zatvorene: Vetrovi dostizali brzinu od oko 148 kilometara na sat

Oluja Ejmi usmrtila je jednu osobu u Irskoj, a izazvala je i značajne nestanke struje, otkazivanja letova, zatvaranja škola i lokalizovane poplave.

Muškarac u četrdesetim godinama povređen je tokom incidenta povezanog sa olujnim vetrovima u okrugu Donegal na severoistoku zemlje i od posledica je preminuo, saopštila je policija. Irska meteorološka služba, Met Eireann, izvestila je da su vetrovi dostizali brzinu od oko 148 kilometara na sat, te da je zapadna obala zemlje bila posebno izložena udarima. Irska elektroenergetska kompanija ESB saopštila je da je oko 184.000 domaćinstava, farmi i firmi ostalo bez
Otvori na blic.rs

Povezane vesti »

Oluja Ejmi pustoši britaniju i irsku Vetrovi šibaju do 145 kilometara na sat stotine hiljada ljudi bez struje

Oluja Ejmi pustoši britaniju i irsku Vetrovi šibaju do 145 kilometara na sat stotine hiljada ljudi bez struje

Dnevnik pre 10 minuta
Prva žrtva strašnog nevremena Oluja pravi haos u Velikoj Britaniji (video)

Prva žrtva strašnog nevremena Oluja pravi haos u Velikoj Britaniji (video)

Alo pre 46 minuta
Oluja napravila haos u čitavoj zemlji: Ima mrtvih, stotine hiljada domaćinstava bez struje (foto/video)

Oluja napravila haos u čitavoj zemlji: Ima mrtvih, stotine hiljada domaćinstava bez struje (foto/video)

Večernje novosti pre 36 minuta
Povezane vesti »

Ključne reči

IrskaFarmapoplave

Svet, najnovije vesti »

Ulazak u Šengen: Sve se menja – na četiri granice sa Srbijom nova pravila

Ulazak u Šengen: Sve se menja – na četiri granice sa Srbijom nova pravila

Danas pre 1 minut
(Uznemirujuće) ruski dron pogodio farmu svinja! Lešine na sve strane, ubijeno 13.000 životinja! (foto/video)

(Uznemirujuće) ruski dron pogodio farmu svinja! Lešine na sve strane, ubijeno 13.000 životinja! (foto/video)

Kurir pre 0 minuta
P Diddy osuđen na četiri godine i dva mjeseca zatvora

P Diddy osuđen na četiri godine i dva mjeseca zatvora

SEEbiz pre 5 minuta
Gori Rusija, žestok napad ukrajinaca! Strahovit udarac, rafinerija nafte u plamenu, pogođeni ključni ruski vojni sistemi…

Gori Rusija, žestok napad ukrajinaca! Strahovit udarac, rafinerija nafte u plamenu, pogođeni ključni ruski vojni sistemi! (foto/video)

Kurir pre 6 minuta
Izrael spreman za prvu fazu Trampovog plana, vojna dejstva u Gazi svedena na minimum

Izrael spreman za prvu fazu Trampovog plana, vojna dejstva u Gazi svedena na minimum

Sputnik pre 35 minuta