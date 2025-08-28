Ministar Mali: Ukoliko je povećanje minimalne zarade naglo, poslodavci ne mogu da ga ispoštuju

Ministar finansija Siniša Mali izjavio je danas, govoreći o pregovorima sa sindikatima oko povećanja minimalne zarade, da to povećanje ne sme da bude naglo, jer poslodavci ne mogu da ga ispoštuju.

Sindikati traže da minimalna zarada od 1. januara bude 70.000 dinara, dok država nudi 65.000, a Mali za televiziju Prva navodi da „sindikati uvek traže više, a poslodavci uvek nude manje“. „Ono što je za nas važno je da uvek nađete jednu ravnotežu, kako ne biste doveli do masovnog otpuštanja“, rekao je ministar. Mali je naveo da je već dogovoreno da minimalac od 1. oktobra iznosi 500 evra (oko 59.000 dinara), kao i da se nada da će biti dogovoreno da on od 1.