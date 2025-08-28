Ministar Mali: Ukoliko je povećanje minimalne zarade naglo, poslodavci ne mogu da ga ispoštuju

Danas pre 11 sati  |  Beta
Ministar Mali: Ukoliko je povećanje minimalne zarade naglo, poslodavci ne mogu da ga ispoštuju

Ministar finansija Siniša Mali izjavio je danas, govoreći o pregovorima sa sindikatima oko povećanja minimalne zarade, da to povećanje ne sme da bude naglo, jer poslodavci ne mogu da ga ispoštuju.

Sindikati traže da minimalna zarada od 1. januara bude 70.000 dinara, dok država nudi 65.000, a Mali za televiziju Prva navodi da „sindikati uvek traže više, a poslodavci uvek nude manje“. „Ono što je za nas važno je da uvek nađete jednu ravnotežu, kako ne biste doveli do masovnog otpuštanja“, rekao je ministar. Mali je naveo da je već dogovoreno da minimalac od 1. oktobra iznosi 500 evra (oko 59.000 dinara), kao i da se nada da će biti dogovoreno da on od 1.
Otvori na danas.rs

Povezane vesti »

Oglasila se Vlada, danas se donosi uredba koju svi građani čekaju- u ponedeljak padaju cene

Oglasila se Vlada, danas se donosi uredba koju svi građani čekaju- u ponedeljak padaju cene

Alo pre 26 minuta
Prosečna zarada biće preko 1.000 evra Ministar finansija: Idemo i sa povećanjem penzija

Prosečna zarada biće preko 1.000 evra Ministar finansija: Idemo i sa povećanjem penzija

Alo pre 31 minuta
PKS: Trgovci sa ministrom finansija i trgovine postigli dogovor o ograničavanju marži

PKS: Trgovci sa ministrom finansija i trgovine postigli dogovor o ograničavanju marži

Danas pre 11 sati
Povezane vesti »

Ključne reči

SindikatSiniša Mali

Ekonomija, najnovije vesti »

Mračna strana ESG-a - profit na račun smrti i ljudskih prava

Mračna strana ESG-a - profit na račun smrti i ljudskih prava

Bloomberg Adria pre 26 minuta
Dopis NBS-a bankama – povoljniji krediti za zaposlene i penzionere sa primanjima do 100.000 dinara

Dopis NBS-a bankama – povoljniji krediti za zaposlene i penzionere sa primanjima do 100.000 dinara

RTS pre 31 minuta
Oglasila se Vlada, danas se donosi uredba koju svi građani čekaju- u ponedeljak padaju cene

Oglasila se Vlada, danas se donosi uredba koju svi građani čekaju- u ponedeljak padaju cene

Alo pre 26 minuta
Prosečna zarada biće preko 1.000 evra Ministar finansija: Idemo i sa povećanjem penzija

Prosečna zarada biće preko 1.000 evra Ministar finansija: Idemo i sa povećanjem penzija

Alo pre 31 minuta
Niču novi projekti u Srbiji: Do Ekspa dobijamo niz atrakcija, evo i kojih

Niču novi projekti u Srbiji: Do Ekspa dobijamo niz atrakcija, evo i kojih

Alo pre 31 minuta