Od 1. decembra prosečna penzija biće blizu 500 evra

Glas Zapadne Srbije pre 2 sata
Kako je ranije najavljeno, povišica bi mogla da iznosi i devet odsto, što bi značilo da bi prosečna penzija skočila za nešto više od 4.500 dinara i iznosila bi 55.222 dinara.

Skok za 40 evra Prvi potpredsednik Vlade i ministar finansija Siniša Mali potvrdio je da od 1. decembra sledi novo povećanje penzija. „U godinama za nama pokazali smo da znamo kako da sprovedemo prave mere. Još od kada je krenula korona, pa energetska kriza i tako dalje. Od 1. decembra idemo sa rastom penzija, kako smo i obećali. Dakle, rastu nam plate, rastu nam penzije, pri tome smo zadržali punu zaposlenost. Novim ekonomskim merama želimo da dodatno podignemo
Mali: Uredba vlade o ograničavanju trgovačkih marži obuhvatiće 20.000 proizvoda

RTS pre 3 sata
Usvojena uredba o ograničenju marži na 20 odsto: Od ponedeljka niže cene 20.000 proizvoda

Radio 021 pre 2 sata
Od 1. decembra prosečna penzija biće blizu 500 evra

PP media pre 2 sata
Trgovci sa ministrom finansija i trgovine postigli dogovor o ograničavanju marži

BizLife pre 2 sata
Stiže veliko povećanje penzija Evo koliko će nastariji građani dobijati para deblji novčanici od ovog datuma

Dnevnik pre 2 sata
Mali: Danas uredba vlade o ograničavanju marži, obuhvatiće 20.000 proizvoda-artikala

RTV pre 4 sati
Vlada danas donosi uredbu o ograničavanju marži, jeftiniji proizvodi od ponedeljka

RTK pre 3 sata
Povećanje penzijaSiniša Mali

Krediti i kapitalne investicije – put do sigurnog doma

Nova ekonomija pre 0 minuta
Proizvođači krompira u Srbiji traže carinsku zaštitu od uvoza

Forbes pre 11 minuta
Lazarević sa inspektorima o planu kontrole ograničavanja marži u trgovinskim lancima

RTV pre 11 minuta
Leskovac dobija još jednu dm prodavnicu

Jugmedia pre 11 minuta
Novinarka KIRK-a: Snimci razgovora Lučića i Milera su autentični, Vučić targetira medije i možemo reći da je otvoren lov na…

Nova pre 1 minut