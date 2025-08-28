Od 1. decembra prosečna penzija biće blizu 500 evra

Kako je ranije najavljeno, povišica bi mogla da iznosi i devet odsto, što bi značilo da bi prosečna penzija skočila za nešto više od 4.500 dinara i iznosila bi 55.222 dinara.

Skok za 40 evra Prvi potpredsednik Vlade i ministar finansija Siniša Mali potvrdio je da od 1. decembra sledi novo povećanje penzija. „U godinama za nama pokazali smo da znamo kako da sprovedemo prave mere. Još od kada je krenula korona, pa energetska kriza i tako dalje. Od 1. decembra idemo sa rastom penzija, kako smo i obećali. Dakle, rastu nam plate, rastu nam penzije, pri tome smo zadržali punu zaposlenost. Novim ekonomskim merama želimo da dodatno podignemo