Trgovci sa ministrom finansija i trgovine postigli dogovor o ograničavanju marži

Povodom donošenja uredbe o ograničavanju trgovačkih marži u PKS je održan drugi sastanak predstavnika 26 trgovinskih lanaca sa ministrom finansija Sinišom Malim i ministarkom trgovine Jagodom Lazarević, sa ciljem da se zajednički radi na rešenjima usmerenim ka zaštiti standarda građana i očuvanju sektora trgovine.

Obrad Popović, predsednik Grupacije trgovaca prehrambenim proizvodima na veliko i malo PKS, istakao je da su na sastanku izneti predlozi radi što efikasnije primene uredbe o ograničavanju marži, koju Vlada Srbije treba sutra da usvoji. Prema njegovim rečima, sastanak je bio težak, ali konstruktivan, a Vlada je izašla u susret pojedinim konkretnim predlozima trgovaca, saopštila je PKS. Ministarka trgovine ocenila je da današnji razgovor nije bio lak, ali da je