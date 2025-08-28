Od 1. decembra prosečna penzija biće blizu 500 evra

Beograd/Prijepolje – Penzioneri u Srbiji, njih oko 1,7 miliona, mogu da očekuju značajno povećanje penzija od 1. decembra kada će prosečna primanja za najstarije građane iznositi 55.222 dinara! Ilustracija Kako je ranije najavljeno, povišica bi mogla da iznosi i devet odsto, što bi značilo da bi prosečna penzija skočila za nešto više od 4.500 dinara i iznosila bi 55.222 dinara. Skok za 40 evra Prvi potpredsednik Vlade i ministar finansija Siniša Mali potvrdio je da