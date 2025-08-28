Struja u Srbiji od 1. oktobra skuplja 6,6%

Ilustracija (Foto: Goran Parezanović) Savet Agencije za energetiku je na zahtev Elektroprivrede Srbije (EPS) dao saglasnost na odluku da električna energija za garantovano snabdevanje, odnosno za domaćinstva i male kupce, od 1. oktobra ove godine poskupi 6,6%.

Kako je saopštilaagencija, poskupljenje struje prouzrokovano je rastom cena pristupa prenosnom i distributivnom sistemu. Spuštanje granice između crvene i plave zone sa 1.600 na 1.200 kWh izazvaće, po oceni agencije, rast prosečne cene za kupce koji imaju pravo na garantovano snabdevanje maksimalno do 1,9%. - Međutim, ova korekcija će imati uticaja samo na račune potrošača koji troše više od 1.200 kWh, kojih u ukupnom broju potrošača ima oko jedan odsto od aprila