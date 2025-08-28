Struja u Srbiji od 1. oktobra skuplja 6,6%

Ekapija pre 7 minuta
Struja u Srbiji od 1. oktobra skuplja 6,6%

Ilustracija (Foto: Goran Parezanović) Savet Agencije za energetiku je na zahtev Elektroprivrede Srbije (EPS) dao saglasnost na odluku da električna energija za garantovano snabdevanje, odnosno za domaćinstva i male kupce, od 1. oktobra ove godine poskupi 6,6%.

Kako je saopštilaagencija, poskupljenje struje prouzrokovano je rastom cena pristupa prenosnom i distributivnom sistemu. Spuštanje granice između crvene i plave zone sa 1.600 na 1.200 kWh izazvaće, po oceni agencije, rast prosečne cene za kupce koji imaju pravo na garantovano snabdevanje maksimalno do 1,9%. - Međutim, ova korekcija će imati uticaja samo na račune potrošača koji troše više od 1.200 kWh, kojih u ukupnom broju potrošača ima oko jedan odsto od aprila
Otvori na ekapija.com

Povezane vesti »

Struja u Srbiji od 1. oktobra skuplja za 6,6 odsto

Struja u Srbiji od 1. oktobra skuplja za 6,6 odsto

Forbes pre 27 minuta
Struja u Srbiji od 1. oktobra skuplja za 6,6 odsto

Struja u Srbiji od 1. oktobra skuplja za 6,6 odsto

N1 Info pre 12 minuta
Struja u Srbiji od 1. oktobra skuplja za 6,6 odsto

Struja u Srbiji od 1. oktobra skuplja za 6,6 odsto

Nova pre 3 minuta
Struja u oktobru za građane poskupljuje za 6,6 odsto

Struja u oktobru za građane poskupljuje za 6,6 odsto

Nedeljnik pre 3 minuta
Odluka doneta: Struja od 1. oktobra poskupljuje za 6,6 odsto

Odluka doneta: Struja od 1. oktobra poskupljuje za 6,6 odsto

Danas pre 33 minuta
Aers: dala saglasnost: Struja poskupljuje od 1. oktobra

Aers: dala saglasnost: Struja poskupljuje od 1. oktobra

Blic pre 33 minuta
Struja u Srbiji od 1. oktobra skuplja za 6,6 odsto

Struja u Srbiji od 1. oktobra skuplja za 6,6 odsto

Niške vesti pre 22 minuta
Povezane vesti »

Ključne reči

EPSposkupljenje strujeElektroprivreda Srbije

Ekonomija, najnovije vesti »

Novi kineski terenac uskoro stiže u Evropu

Novi kineski terenac uskoro stiže u Evropu

Kamatica pre 2 minuta
Proizvođači krompira u Srbiji traže sezonske stope carina na uvoz krompira

Proizvođači krompira u Srbiji traže sezonske stope carina na uvoz krompira

Forbes pre 7 minuta
Struja u Srbiji od 1. oktobra skuplja za 6,6 odsto

Struja u Srbiji od 1. oktobra skuplja za 6,6 odsto

Forbes pre 27 minuta
PKS: Sporazum o slobodnoj trgovini Srbije i Egipta stupa na snagu 1. septembra

PKS: Sporazum o slobodnoj trgovini Srbije i Egipta stupa na snagu 1. septembra

RTV pre 28 minuta
Struja u Srbiji od 1. oktobra skuplja za 6,6 odsto

Struja u Srbiji od 1. oktobra skuplja za 6,6 odsto

N1 Info pre 12 minuta