Dodik pozvao građane da izađu na referendum i poručio: SNSD neće na izbore

Euronews pre 14 minuta  |  Autor: Tanjug
Dodik pozvao građane da izađu na referendum i poručio: SNSD neće na izbore
Predsednik Republike Srpske Milorad Dodik poručio je danas da se Srbi bore za slobodu, da Republika Srpska nije separatistička struktura i pozvao građane da izađu na referendum, 25. oktobra, i odlučno kažu NE Kristijanu Šmitu, neustavnom Sudu BiH i Centralnoj izbornoj komisiji BiH. "Republika Srpska je u kontinuiranoj borbi koju protiv nje vodi takozvana međunarodna zajednica, koja se lažno predstavlja jer nije cela međunarodna zajednica. Mi smo pod okupacijom koja
