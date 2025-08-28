Dodik pozvao građane da izađu na referendum i poručio: SNSD neće na izbore

Predsednik Republike Srpske Milorad Dodik poručio je danas da se Srbi bore za slobodu, da Republika Srpska nije separatistička struktura i pozvao građane da izađu na referendum, 25. oktobra, i odlučno kažu NE Kristijanu Šmitu, neustavnom Sudu BiH i Centralnoj izbornoj komisiji BiH. "Republika Srpska je u kontinuiranoj borbi koju protiv nje vodi takozvana međunarodna zajednica, koja se lažno predstavlja jer nije cela međunarodna zajednica. Mi smo pod okupacijom koja