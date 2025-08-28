VIDEO: Uhapšen Miša Bačulov

Moj Novi Sad pre 1 sat
VIDEO: Uhapšen Miša Bačulov
Policijska uprava javlja da je Novosađanin M. B. (1982) uhapšem zbog postojanja osnova sumnje da je učinio krivično delo napad na službeno lice u vršenju službene dužnosti. – Sumnja se da je, sinoć, na neprijavljenom javnom okupljanju ispred Filozofskog fakulteta, on predvodio napad na policijske službenike i da je fizički nasrtao na njih, gurao ih i udarao po štitovima, pokušavajući da probije kordon i uđe u ovu obrazovnu ustanovu – stoji u saopštenju MUP-a.
