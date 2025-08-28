Povećanje penzija od 1. decembra: Vučić danas saopštava koliko će iznositi

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić danas će održati obraćanje građanima u kojem će govoriti o merama za poboljšanje životnog standarda, kao i o aktuelnim pitanjima i o dijalogu i predstojećim razgovorima sa kineskim predsednikom Si Đinpingom.

Posebno će biti saopšteno povećanje penzija koje stupa na snagu od 1. decembra, a najavljeno je da će iznos rasta biti značajan i iznenaditi mnoge, saznaje Kurir. Analitičari ističu da će objava imati direktan uticaj na porodične budžete i kupovnu moć građana, posebno penzionera, u periodu pred zimu kada su troškovi najviši. Zvanična saopštenja i detalji biće poznati neposredno nakon Vučićevog obraćanja. Vlada Srbije usvojila je na današnjoj sednici Uredbu o