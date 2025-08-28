Riha: Režim Aleksandra Vučića želi apsolutno svaku pukotinu slobode začepi, ponaša se kao ranjena zver

N1 Info pre 1 sat  |  N1 Beograd
Riha: Režim Aleksandra Vučića želi apsolutno svaku pukotinu slobode začepi, ponaša se kao ranjena zver

"Režim Aleksandra Vučića želi da uspostavi što veću kontrolu nad medijima i da apsolutno svaku pukotinu slobode začepi.

To je ukratko suština ove priče koju danas pratimo", rekla je novinarka Antonela Riha komentarišući snimak razgovora direktora Telekoma Srbije Vladimira Lučića i novog direktora United Group Stena Milera. "Javnost jeste nešto što može u ovom trenutku da vas zaštiti, ja bih volela da je ta buka mnogo veća. Videli smo da kolege reaguju, određene javne ličnosti, volela bih da se oko toga napravi neki širi front i pozvala bih studente da se malo više uključe u priču
