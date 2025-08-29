Određeno zadržavanje do 48 sati vozaču autobusa GSP-a zbog današnje saobraćajne nesreće u Zemunu

Danas pre 2 sata  |  FoNet
Određeno zadržavanje do 48 sati vozaču autobusa GSP-a zbog današnje saobraćajne nesreće u Zemunu

Po nalogu Višeg javnog tužilaštva u Beogradu određeno je zadržvanje do 48 sati vozaču autobusa GSP M.T, zbog sumnje da je danas u Zemunu izvršio krivično delo Teško delo protiv bezbednosti javnog saobraćaja, u vezi sa krivičnim delom Ugrožavanje javnog saobraćaja.

Sumnja se da je M.T. upravljajući autobusom prošao na raskrsnici na crveno svetlo i na pešačkom prelazu udario devojku (2009) koja je prelazila sa majkom dok joj je na semaforu bilo zeleno svetlo za pešake, navodi se u saopštenju VJT. Devojka je usled povreda preminula na licu mesta. Nakon toga, autobus je prešao u suprotnu traku i udario tri vozila koja su stajala zbog crvenog svetla na semaforu, a zatim je udario u stambeni objekat, gde se zaustavio. Jedna
