Određeno zadržavanje do 48 sati vozaču autobusa GSP-a zbog današnje saobraćajne nesreće u Zemunu

Po nalogu Višeg javnog tužilaštva u Beogradu određeno je zadržvanje do 48 sati vozaču autobusa GSP M.T, zbog sumnje da je danas u Zemunu izvršio krivično delo Teško delo protiv bezbednosti javnog saobraćaja, u vezi sa krivičnim delom Ugrožavanje javnog saobraćaja.

Sumnja se da je M.T. upravljajući autobusom prošao na raskrsnici na crveno svetlo i na pešačkom prelazu udario devojku (2009) koja je prelazila sa majkom dok joj je na semaforu bilo zeleno svetlo za pešake, navodi se u saopštenju VJT. Devojka je usled povreda preminula na licu mesta. Nakon toga, autobus je prešao u suprotnu traku i udario tri vozila koja su stajala zbog crvenog svetla na semaforu, a zatim je udario u stambeni objekat, gde se zaustavio. Jedna