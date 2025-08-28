Teško povređen dečak, udarila ga struja dok se peo na vagon u stanici Pančevački most

N1 Info pre 7 sati  |  Tanjug
Teško povređen dečak, udarila ga struja dok se peo na vagon u stanici Pančevački most

Na Železničkoj stanici Pančevački most danas je 14-godišnjaka udarila struja.

Maloletni dečak teško je povređen danas oko 12.25 od strujnog udara iz kontaktne mreže iznad pruge u Železničkoj stanici Pančevački most u Beogradu, nakon čega je odvezen kolima Hitne pomoći, saopštilo je preduzeće "Infrastrukture železnica Srbije". "Teško povređeni dečak tom prilikom popeo se na elektromotornu garnituru, koja je stajala na takozvanom Dunavskom koloseku, i tom prilikom doživeo strujni udar iz kontaktne mreže iznad pruge. Drugi dečak koji je sa njim
