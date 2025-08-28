Struja udarila dečaka (15) na vozu u Beogradu: Ceo vagon se zapalio, dete hitno prevezeno u Urgentni centar

Mondo pre 4 sati  |  Aleksandar Blagić
Struja udarila dečaka (15) na vozu u Beogradu: Ceo vagon se zapalio, dete hitno prevezeno u Urgentni centar

Tinejdžer A.D. (15) teško je povređen kada se danas oko 12:20 časova sa drugim dečakom T.Dž. (15) popeo na napušten vagon kod Pančevačkog mosta nakon čega ga je udarila struja, saznaje "Telegraf".

Nakon toga se vagon odmah zapalio. Na mesto nesreće izašle su četiri vatrogasno-spasilačke ekipe. Požar se na licu mesta proširio i na druge napuštene vagone, vatrogasci rade na dogašivanju požara. Oštećen je i automobil koji je bio parkiran u blizini. Dečak A.D. zadobio je teške opekotine. Bez svesti je prevezen u Urgentni centar na odeljenje reanimacije. Policija je na licu mesta, uviđaj je u toku. BONUS VIDEO: ( Telegraf/MONDO)
